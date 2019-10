Il valore dell’ecosistema della salute come leva di crescita in Italia: esperti a confronto a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella cornice di Palazzo dei Normanni, venerdì 18 e sabato 19 ottobre istituzioni nazionali e regionali, esperti della ricerca, esponenti della business community e rappresentanti di Paesi esteri, discuteranno del ruolo strategico del settore salute per lo sviluppo economico e sociale di un territorio.

Il Forum, realizzato dal Cefpas (il Centro di alta Formazione sanitaria della Regione Siciliana) in collaborazione con The European House-Ambrosetti e con il patrocinio dell’Ars e della Regione Siciliana, riunisce gli operatori del settore salute per condividere gli scenari della sanità, l’evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica e gli impatti sul sistema sanitario. Durante il Forum sarà presentato lo studio realizzato da The European House-Ambrosetti “Il valore dell’ecosistema della salute come leva di crescita economica, coesione sociale e sviluppo sostenibile di un territorio”.

Il programma completo del_forum

Nei due giorni si parlerà delle opportunità di creare collaborazioni con altri Paesi nel mondo della ricerca scientifica e dell’innovazione insieme agli ambasciatori di Portogallo, Giordania, Repubblica di Corea e Malesia. Interverranno autorevoli esperti del mondo della ricerca, tra cui il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, il presidente designato dell’European Research Council e il presidente della Fondazione Ri.Med.

Interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Nello Musumeci e il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario del ministero dell’Economia e Finanze Alessio Villarosa.