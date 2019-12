Forum, il 20 dicembre apertura straordinaria dalle 9 a mezzanotte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 20 dicembre il commerciale Forum Palermo farà orario continuato dalle ore 9 fino alla mezzanotte per permettere ai visitatori di orientarsi tra le numerose offerte merceologiche per gli acquisti legati al Natale. Per l’occasione la galleria del centro commerciale, già arricchita dalla magia e dalle atmosfere delle luminarie natalizie, ospiterà vari spettacoli itineranti che coinvolgeranno con musica e canti sia adulti che bambini.

Dalle ore 10.30 fino alle 18 una Street band eseguirà alcuni tra i più noti pezzi natalizi, muovendosi lungo i corridoi e le piazze del centro commerciale. Ad accompagnare i musicisti, due folletti, uno schiaccianoci sui pattini e una ragazza vestita da albero di Natale che tutti insieme distribuiranno ai più piccoli caramelle e gadget. Nella seconda parte della giornata - dalle 18 alle 23 - farà la sua apparizione l’attesissimo Babbo Natale con la sua immancabile renna. Quello di Forum Palermo, sarà un Babbo Natale originale e un po’ burlone, che per intrattenere bambine e bambini si trasformerà in un abile giocoliere.

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.

A seguire gli orari di apertura e di chiusura del centro commerciale Forum Palermo per le feste di Natale

20 dicembre: apertura dalle ore 9 alle 24 per tutte le attività;

24 dicembre: apertura dalle ore 9 alle 20 per tutte le attività;

25 dicembre: chiusura per l'intera giornata;

26 dicembre: apertura dalle ore 9 alle 21 per la galleria. Apertura dalle 9 alle 24 per la ristorazione;

31 dicembre: apertura dalle 9 alle 18 per tutte le attività;

1 gennaio: chiusura per l'intera giornata;

2 gennaio: apertura dalle ore 9 alle 24 per tutte le attività;