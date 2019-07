Foro Italico, Nh hotel si presenta con un nuovo look

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A pochi passi dai giardini botanici e dallo storico Castello a Mare, NH Palermo - elegante struttura 4 stelle del Gruppo NH e unico hotel in città dotato di piscina - accoglie i suoi ospiti con un look totalmente rinnovato, che ha trasformato gli ambienti rendendoli ancora più accoglienti sia per chi viaggia per lavoro che per piacere. L’hotel palermitano di NH Hotel Group si presenta infatti in una veste del tutto nuova che mixa perfettamente la qualità dei servizi e i comfort unici che contraddistinguono il brand NH Hotels.

La ristrutturazione, che sarà ultimata nei prossimi mesi, coinvolge tutte le 226 camere come anche le 11 sale meeting. La già ricca offerta MICE della struttura è stata ulteriormente ampliata grazie all’introduzione di tecnologie all’avanguardia e ai nuovi arredi firmati Calcher. Flessibili, modulabili e capaci di ospitare fino a 400 persone, le meeting room sono tutte personalizzabili e facilmente adattabili ad ogni tipologia di evento. Con la bella stagione, l’offerta MICE di NH Palermo è diventata ancora più ricca grazie alla possibilità di utilizzare gli spazi comuni all’aperto, tra i quali spiccano in particolare i giardini e la terrazza con piscina.

Anche la lobby, la reception e il ristorante sono stati coinvolti dalla recente ristrutturazione, dove i nuovi arredi firmati Calligaris hanno ridisegnato gli ambienti rendendoli ancora più accoglienti. Infine, a completamento di questo importante progetto di ristrutturazione, spicca la terrazza con piscina immersa in lussureggianti giardini. Grazie al nuovo concept AQUA (sviluppato da NH Hotel Group anche per le piscine di NH Roma Villa Carpegna e NH Catania Parco degli Aragonesi), è il luogo ideale per rilassarsi sotto al sole, sorseggiando una centrifuga o un cocktail o assaporando un piatto tipico della cucina mediterranea a bordo piscina. Il restyling dell’hotel prevede anche la realizzazione di una piscina dedicata ai più piccoli, che sarà inaugurata nella seconda metà del 2020.

La ristrutturazione di NH Palermo rientra nell’ampia strategia di NH Hotel Group che vede nel mercato italiano un grande potenziale: la compagnia, infatti, ha un piano ambizioso per quest’anno e i successivi che prevede upgrade del portfolio, ristrutturazione di alcuni hotel e nuove aperture. Tra le ultime novità, la ristrutturazione di NH Bologna De La Gare; quella dell’NH Napoli Panorama (ex NH Napoli Ambassador) che verrà completata nei prossimi mesi così come quella dell’NH Roma Villa Carpegna; e il completo rinnovamento delle aree comuni dell’NH Milano Touring.

