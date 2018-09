Formazione, Ugl Sicilia: "Semaforo verde Consiglio dei ministri a norma regionale Albo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Esprimiamo soddisfazione dal punto di vista politico rispetto alla valutazione positiva della norma sull'albo dei formatori operata dal governo nazionale nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018”. È quanto dichiara il segretario Ugl Sicilia, Giuseppe Messina, commentando il via libera all'articolo 5 della legge regionale 10 luglio che era stata oggetto di osservazioni in un parere reso dall'Ufficio legislativo del ministero della Giustizia (nota 0007159 del 22 luglio 2018) alla presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e autonomie.

“Al di là di qualsiasi dubbio - aggiunge - l'ordinamento regionale prevede una specifica previsione normativa che finalmente da certezza all'obbligo che chiunque fa attività di formazione in Sicilia finanziata dal pubblico deve rispettare la priorità, ossia la preferenza del reclutamento dall'albo degli operatori della formazione professionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 24/76 rispetto ai soggetti terzi”.

“Significa che nel momento in cui si procede a nuove assunzioni - chiarisce Messina - gli organismi formativi devono dare conto della modalità con cui si Individua il personale applicando concretamente il diritto di precedenza. Se il risultato dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 10/18 ci consegna numeri che non dimostrano il rispetto del dettato normativo - dice il segretario Ugl Sicilia - occorre uno sforzo suppletivo da parte degli enti formativi per equilibrare i risultati ed evitare che si possa pensare che siamo in presenza di una grande elusione della legge. Registriamo favorevolmente l'ulteriore passo in avanti dell'amministrazione - conclude Messina - con la pubblicazione delle risultanze dell'avviso 2 e dei primi Decreti di finanziamento che consentiranno di avviare le attività formative”.