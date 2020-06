FlixBus riparte anche a Palermo: gli autobus verdi di nuovo operativi

A pochi giorni dalla ripresa del servizio in Italia, avvenuta mercoledì 3 giugno in circa 70 città, FlixBus torna operativa anche a Palermo. Dal capoluogo siciliano sarà infatti possibile, a partire da giovedì 11 giugno, tornare a viaggiare verso sette città italiane: Villa San Giovanni (snodo cruciale per la rete FlixBus in Calabria), Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Milano e Torino.

FlixBus è già tornata operativa in altre sei città siciliane: Catania, Messina, Agrigento, Canicattì, Caltanissetta ed Enna, da cui si possono raggiungere Villa San Giovanni, Rende, Sala Consilina, Salerno, Napoli, Roma, Siena, Firenze, Milano e Torino.

Le misure anti Coronavirus

"Nel programmare il proprio ritorno su strada - spiegano dall'azienda - FlixBus ha adeguato il proprio servizio alle disposizioni emanate dal Governo in materia di tutela della salute, allo scopo di proteggere i propri passeggeri e il proprio personale, garantendo così la serenità di chiunque si trovi a bordo per l’intera durata del viaggio".

"Le misure di sicurezza attuate dall’operatore, elencate nella relativa sezione all’interno del sito sono riportate di seguito: pulizia e disinfezione dei mezzi: i veicoli saranno sanificati alla fine di ogni corsa; inoltre, nelle principali autostazioni il personale FlixBus effettuerà una sanificazione aggiuntiva. Misure di protezione implementate a bordo: tutti i conducenti saranno dotati di kit di protezione costituito da mascherine e guanti; i passeggeri sono tenuti a portare con sé una mascherina di protezione da indossare sia durante l’imbarco che a bordo dell’autobus, e a mantenere per l’intera durata del viaggio la distanza minima di sicurezza".

"Ai passeggeri verrà misurata la temperatura al momento del check-in. L’imbarco sarà possibile qualora i passeggeri non presentino una temperatura superiore ai 37.5°. L’imbarco sarà effettuato esclusivamente dall’entrata posteriore. I conducenti e il personale FlixBus presente nelle autostazioni forniranno istruzioni per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza al momento dell’imbarco. Un dispenser con gel disinfettante sarà a disposizione dei passeggeri per l’intera durata del viaggio. Il check-in avverrà in forma digitale, con controllo touch-less di biglietti e documenti. Gli annunci effettuati dai conducenti all’inizio e alla fine di ogni corsa includeranno disposizioni di sicurezza aggiornate. Le toilette resteranno chiuse, e saranno previste soste aggiuntive durante il viaggio. Misure attuate nelle stazioni: nelle stazioni, il personale addetto si occuperà di garantire, con il supporto dei passeggeri, il mantenimento della distanza minima di sicurezza".