Coronavirus, Fisco: ecco il call center per partita Iva e gestione separata Inps

Agire a distanza per risolvere tutti i problemi che la burocrazia pone davanti. Al tempo del Coronavirus diventa indispensabile avere l’opportunità di trovare risposte certe e i tempi brevi laddove è necessario trovare un’interfaccia con lo Stato. E’ il caso, per esempio, dei lavoratori che potranno trovare occupazione per l’emergenza Covid – 19 nel settore della sanità. Diversi i casi in cui proprio a questi operatori della sanità viene richiesto il possesso della partita iva e dell’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Il Caf Cisl Sicilia ha attivato un servizio di consulenza a distanza che fornisce ai lavoratori siciliani sia la partita iva che l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Sarà possibile contattare il call center mobile ai numeri 380/142 11 17 e 389/259 8366. Possibile utilizzare anche WhatsApp (con le stesse utenze telefoniche) e la mail restiamovicini@cafcislsicilia.com