C'è l'accordo economico: firmato il contratto decentrato dei dipendenti comunali

Firmato ieri, a Palazzo delle Aquile, il contratto decentrato dei dipendenti del Comune di Palermo. A sottoscrivere l'accordo economico, dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2019 che ha stanziato le somme necessarie, Csa-Cisal, Cgil e Uil.

“Grazie al lavoro degli uffici e agli sforzi dell’amministrazione e del vicesindaco Fabio Giambrone – dicono Nicolò Scaglione del Csa-Cisal, Lillo Sanfratello della Cgil e Ilioneo Martinez e Salvatore Sampino della Uil – abbiamo completato la fase del rinnovo contrattuale con la parte più importante, ossia quella economica. Nonostante il colpo inferto dalle osservazioni dei tecnici del Mef, che hanno comportato un taglio del fondo per 2,2 milioni di euro fino al 2022, il nuovo contratto garantisce i diritti dei lavoratori e ne premia professionalità e sforzi. Una grande vittoria per i dipendenti, di cui non possiamo che andare fieri”.

Il rinnovo prevede non soltanto il mantenimento di tutti gli istituti contrattuali, ma anche l’attivazione di nuovi istituti che consentiranno di aprire durante domeniche e festivi i musei, gli impianti sportivi e i centri di informazione turistica e di attivare alcuni progetti specifici per la Polizia municipale. Aumentati anche i compensi degli ufficiali di stato civile e dei funzionari con mansioni superiori. "Per il personale degli impianti sportivi, delle strutture culturali, dei Centri di informazione turistica e degli impianti cimiteriali, sono state infatti previste - spiegano dal Comune - delle indennità che variano da 1.200 a 1.500 euro annui. Il contratto ha, inoltre, previsto le specifiche indennità giornaliere e ha individuato numericamente le unità di personale coinvolte in attività disagiate (indennità 1,50 euro giornalieri per un totale di 347 dipendenti), in lavori a rischio (indennità 2,00 euro giornalieri per un totale di 168 dipendenti) e, infine, le indennità spettanti ai lavoratori che siano addetti ad attività con maneggio di denaro o titoli (indennità variabile da 2 a 4 euro giornaliere). Per quel personale cui sono affidate mansioni di responsabilità, sono state previste indennità che variano da 350 a 2.000 euro annui".

“Siamo riusciti a recuperare anche le piccole perdite sulla performance del 2018 – aggiungono Csa-Cisal, Cgil e Uil – ma questo è solo l’inizio di un percorso che, da qui al 2022, dovrà prevedere l’aumento delle risorse per i servizi alla città”. “Questo risultato - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando - è stato raggiunto grazie a un importante lavoro svolto da diverse aree dell’Amministrazione, nonostante il quadro normativo e finanziario che stringe gli enti locali, limitandone al massimo l'autonomia e la possibilità di investimento. Allo stesso tempo, credo sia importante sottolineare che con questo nuovo contratto è stato creato lo strumento e si sono trovate le risorse per aumentare in modo significativo alcuni servizi alla cittadinanza e per sostenere il turismo che grande beneficio economico sta portando alla nostra comunità”.

Per il vicesindaco Fabio Giambrone, che ha anche la delega al personale “la firma della parte economica in tempi così brevi rappresenta un risultato importante perché permetterà l’erogazione delle spettanze 2019, ma soprattutto perché consentirà ai lavoratori, e quindi all'Amministrazione nel suo complesso, di avere un quadro chiaro e definito che varrà in futuro e permetterà una migliore organizzazione del lavoro e delle responsabilità”.