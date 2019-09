Il registro italiano navale promuove lo stabilimento Fincantieri: "Alti standard di sicurezza"

Lo stabilimento Fincantieri ha completato il percorso per il rilascio da parte del Rina (Registro italiano navale) della Certificazione di conformità OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001, ovvero i più elevati standard internazionali in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente. "Con questo risultato - si legge in una nota del gruppo - l’azienda arriva a coprire la totalità delle unità produttive italiane".

"Nella consapevolezza di avere un ruolo rilevante nel favorire lo sviluppo economico e il benessere delle comunità in cui opera - prosegue la nota- Fincantieri pone da sempre alla base di ogni propria azione una rigorosa attenzione alla tutela di tutti i lavoratori e delle risorse naturali e fa suoi, nelle scelte strategiche e nei processi aziendali, i principi di sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo. Fincantieri agisce attraverso specifiche politiche ambientali e di salute e sicurezza, che sintetizzano inequivocabilmente la volontà dell’azienda in questa materia e che risultano vincolanti per tutti i dipendenti e per l’intera platea dei fornitori. La certificazione dello stabilimento di Palermo aggiunge un ulteriore tassello nel progetto organizzativo dei siti produttivi del gruppo, a conferma del fatto che l’azienda considera la sicurezza sul lavoro, la promozione della salute e la tutela dell’ambiente non solo opportunità ma vere e proprie missioni inscindibili con l’attività industriale. Fincantieri vuole rappresentare un modello di eccellenza in tema di sostenibilità, adottando criteri di approccio e sviluppo del business in grado di rispondere alle sfide di un mondo globalizzato, sempre più attento agli impatti che i processi produttivi possono determinare su società e ambiente".

