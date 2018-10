Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rieletta Monja Caiolo alla guida della Filcams Cgil Palermo. Il VI congresso della Filcams provinciale, dal titolo “Il terziario è: promuovere l'inclusione, rappresentare il cambiamento, costruire il futuro” si è svolto oggi al'ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi.

“Grande soddisfazione per la fiducia che mi è stata rinnovata, che permetterà alla Filcams di proseguire nella gestione delle tante vertenze che abbiamo in corso e per raggiungere gli obiettivi prefissati della categoria – ha dichiarato il segretario generale Filcams Cgil palermo Monja Caiolo - Il nostro obiettivo è essere sempre più radicati sul territorio per portare avanti la battaglia per la legalità, intesa come lotta alla legalità diffusa, e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata all'interno dei nostri settori e tutte le forme di lavoro nero e lavoro grigio. Le vertenze che abbiamo in corso nel commercio sono tante e complesse, in settori delicati che vanno dalla vigilanza privata alla grande distribuzione organizzata”.