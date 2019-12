Grande festa al Bar Gardenia, la storica pasticceria di Tommaso Natale compie 40 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gardenia è un bar, pasticceria e gastronomia che da quasi quarant'anni produce specialità siciliane conosciute in tutto il mondo, come prodotti di pasticceria, gelateria, caffetteria e soprattutto di gastronomia artigianale siciliana. Inaugurata nel 1979, la pasticceria rappresenta la Sicilia più verace: con i suoi sapori si fa portavoce di un popolo cortese e gentile con un grande senso dell'accoglienza. Nel corso degli anni, la pasticceria ha ampliato la propria attività, proponendo anche la pizza a cena, esclusivamente cotta in forno di pietra refrattaria per un sapore ancora più fragrante e appetitoso.

Un giorno speciale 8 dicembre 2019 le famiglia Vassallo vogliono festeggiare con voi, un grande traguardo, il nostro 40° anniversario. Vi aspettiamo dalle 10 in poi per la degustazione dei nostri panettoni artigianali e alle 12,30 taglio torta e brindisi per i nostri clienti, per ringraziarvi per averci scelto in tutti questi anni, tante sorprese. Presenti all’evento la coppia più bizzarra e bella di temptation Island: Georgette Polizzi e Davide Tresse, e Valeria Vassallo (socia dell’azienda del bar insieme a Vassallo Antonino). Non possiamo svelarvi di più vi aspettiamo l’8 dicembre. Per immortalare il tutto ci sarà la bravissima fotografa Sofia Santangelo.