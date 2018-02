Federpreziosi Confcommercio, due palermitani nel direttivo nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tre siciliani, tutti operatori del settore, riconfermati nel direttivo nazionale di Federpreziosi Confcommercio, sono: nel direttivo nazionale Salvatore Ciulla di Palermo, vicepresidente dell'Associazione Orafi provinciale; Enzo Buscemi, presidente degli Orafi Confcommercio di Ragusa, in Consiglio; infine, il palermitano Silvano Barraja, presidente dell'Associazione Orafi provinciale, da consigliere nazionale è stato nominato nel collegio dei Probiviri. L’Assemblea ordinaria dei soci Federpreziosi Confcommercio Imprese per l’Italia si è riunita a Roma nei giorni scorsi per il rinnovo delle cariche sociali per il quinquennio 2018-2023, e all’unanimità ha riconfermato alla presidenza Giuseppe Aquilino.

Tra i problemi affrontati in sede nazionale quello della sicurezza, che sta molto a cuore anche agli orafi siciliani e quello di una politica fiscale meno aggressiva indispensabile per consentire alle aziende investimenti e, quindi, sviluppo”.

“Desidero rivolgere i miei complimenti e auguri di buon lavoro ai colleghi Salvo Ciulla, Silvano Barraja ed Enzo Buscemi per il prestigioso e delicato incarico, il risultato è anche frutto del fatto che la Sicilia rappresenta una lunga e prestigiosa tradizione nel campo e sono certa che sapranno difendere le posizioni e le questioni che riguardano la categoria che rappresentano”, afferma Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo.