Banche, il palermitano Virzì nella sezione "Immagine e comunicazione" della Fabi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Fabi, il sindacato maggiormente rappresentativo nel settore bancario si rinnova anche in Sicilia eleggendo i nuovi organismi. Riconfermato Carmelo Raffa, già segretario provinciale responsabile della Fabi Palermo nel ruolo di coordinatore regionale in Sicilia. Fra le new entry, il giornalista palermitano Filippo Virzì, che entra a far parte di un nuovo organismo denominato “Immagine e Comunicazione”, composto da un team formato da soli giornalisti, quali Piero Briuglia , Gianni Di Gennaro, e Antonio Argento. Il nuovo organismo si occuperà della convergenza multimediale e dei rapporti con i mass media.