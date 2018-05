Eurispes, Saverio Romano alla guida del dipartimento Mezzogiorno

Il palermitano Saverio Romano è stato nominato alla guida del dipartimento Mezzogiorno dell’Eurispes. Nel quadro delle proprie attività istituzionali, l’Istituto ha deciso di intensificare l’impegno di analisi sui problemi economici e sociali che affliggono il Paese e, in particolar modo, il divario Nord-Sud, il ritardo sul fronte delle infrastrutture, la disoccupazione e la progressiva emigrazione intellettuale giovanile, l'ipoteca criminale che ancora condiziona lo sviluppo di intere regioni.

"L’esperienza maturata da Saverio Romano attraverso gli incarichi di Governo, in particolare come ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e come sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e attraverso una lunga esperienza in Parlamento - si legge in una nota - potrà essere di grande utilità per raggiungere gli obiettivi di studio, di elaborazione e di proposta che l’Istituto persegue con la collaborazione delle più importanti università meridionali e con esperti delle diverse discipline economiche e sociali".