"Esso vende i depositi di Palermo", lavoratori in stato di agitazione

"La Esso italiana vende la raffineria di Augusta e i depositi logistici di Palermo, Augusta e Napoli alla Sonatrach, azienda di stato algerina". Lo rende noto la Cgil. "I 660 dipendenti - si legge in una nota - lo hanno appreso durante l’informativa annuale, quando il management della società ha esposto la decisione, presa senza alcun preavviso alle organizzazioni sindacali. La scelta da parte della direzione aziendale ha sortito pesanti proteste da parte dei lavoratori e delle segreterie nazionali, delle strutture territoriali e del coordinamento delle rsu Esso Italiana, che hanno così visto violato il protocollo sulle relazioni sindacali in vigore tra le parti, che disciplina peraltro la gestione concordata delle criticità".

Per Filctem, Femca e Uiltec la decisione "mette a rischio l’occupazione e lo stesso tessuto industriale e produttivo del nostro Paese”. Da qui la richiesta di incontro presso il ministero dello Sviluppo economico, alla presenza della direzione della Esso Italiana e della società acquirente Sonatrach, "per confrontarsi sul futuro lavorativo dei 660 dipendenti coinvolti e sulle prospettive per le restanti attività industriali nel nostro Paese. Nel frattempo, è proclamato lo stato di agitazione con sospensione di ogni prestazione straordinaria e il rigido rispetto delle procedure lavorative, oltre a un ciclo di assemblee con i lavoratori entro il prossimo venerdì 11 maggio per un aggiornamento tempestivo sulla

situazione".