La denuncia dei sindacati: "Gli stagionali dell’Esa senza stipendio da febbraio"

Gli stagionali dell’Esa non hanno percepito gli stipendi a partire da febbraio e sono ancora in attesa dell’indennità di cassaintegrazione. A denunciare “la difficile situazione in cui si trovano 390 famiglie” è il segretario generale della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo. “In questi giorni- dice Russo- abbiamo posto la questione con forza all’attenzione del governo regionale, affinchè si trovi una soluzione, intanto garantendo le retribuzioni per i periodi in cui gli stagionali hanno lavorato, cioè fino a metà marzo. I lavoratori non possono subire ritardi che in questo momento li mettono in grave difficoltà”.

