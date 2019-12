Elezioni Rsu al Centro Documentale di Palermo dell'Esercito, vince la Fp Cgil

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sono svolte per la prima volta le elezioni delle Rsu al Centro Documentale di Palermo dell'esercito, di piazza Indipendenza, struttura che fa capo al ministero della Difesa. Vittoria per la Fp Cgil Palermo, che ha totalizzato tre rappresentanti sindacali eletti su tre seggi disponibili. I tre componenti della Rsu eletti sono Roberto Tagliavia, Aurelio Cannizzaro e Ignazio Pampinella.

“Questo successo è frutto di un lavoro svolto dalla Funzione pubblica della Cgil, che ha costruito un rapporto di fiducia tra i lavoratori, convincendoli dell'importanza di una rappresentanza sindacale all'interno dell'ufficio, del loro luogo di lavoro – dichiara il segretario della Fp Cgil Palermo Anna Maria Tirreno - Dopo diverse assemblee con il personale, si è arrivati alla determinazione di indire le elezioni, che si sono svolte a un anno da quelle del comparto Funzioni centrali, in cui la Fp è risultata prima a livello nazionale in tutti i settori pubblici. Si è presentata anche una sigla autonoma. Il primato della Cgil ci spinge a continuare a lavorare per dare valore ogni giorno al lavoro pubblico e per motivare e far accrescere la partecipazione dei lavoratori”.