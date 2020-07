VIDEO | Economia e digitale post-pandemia, Armao: "Il Paese riparte se riparte il Sud"

L'assessore regionale all'Economia ha presentato in conferenza stampa all'assessorato di via Notarbartolo il Defr 2021-2023, il rapporto sul credito 2019 nonché quello sull'infrastrutturazione digitale: "Si deve passare da smart working a south working. La cura all'Italia è stata fatta come se non fosse divisa. Pensiamo a un medico che esamina solo un gemello lasciando morire l'altro"