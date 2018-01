E' nato il progetto giovanicapaci.com: "Da oggi puoi presentare la tua idea"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un gruppo di progettazione che ha come obiettivo quello di intercettare tutti i bandi di finanza agevolata. Da oggi puoi presentare la tua idea. Il progetto Giovanicapaci.com nasce per consentire a cittadini, enti pubblici, imprese ed associazioni e a tutti coloro che intendono dare al proprio lavoro un respiro europeo, la possibilità di accedere a tutte le agevolazioni offerte dalla finanza agevolata. Il gruppo di consulenza e progettazione forma una realtà moderna, nata dalla sinergia e dall'integrazione di diverse figure professionali altamente specializzate che ha come obiettivo quello di trasformare le idee in progetti, attraverso la ricerca dei bandi idonei e la presentazione delle domande di finanziamento.

Giovanicapaci.com ha come missione quella di intercettare le idee progettuali e assisterle nella sua realizzazione. All’interno del sito c’è una sezione che permette a tutti di inoltrare la propria idea, i professionisti di Giovanicapaci.com risponderanno a tutti indicando la fattibilità dell’idea progettuale. Giovanicapaci.com nasce dall’idea di Salvo Roccalumera, responsabile settore giuridico, Lella Mongiovi, responsabile settore finanza agevolata, Paolo Speciale, responsabile settore gestionale.

Salvo Roccalumera: “Giovanicapaci.com nasce con l’ambizione di creare nel nostro territorio il più grande luogo (virtuale e reale) in cui le idee progettuali, le innovazioni e le sfide imprenditoriali possono finalmente prendere forma e realizzarsi concretamente.” Paolo Speciale “Sarà un catalizzatore entusiasta di idee ed energie, di scambio di esperienze e competenze, promuove cambiamento e innovazione, crea opportunità di business per tutto il nostro territorio.”

Lella Mongiovi: “Giovanicapaci.com si rivolge ad aziende, persone, associazioni ed enti pubblici. Permette a tutti di inviare la propria idea progettuale e di avere una risposta veloce sulla sua fattibilità.”

Gallery