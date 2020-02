E-commerce e internazionalizzazione pmi: l'imprenditore Enrico Iaria martedì 11 a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Enrico Iaria, imprenditore, Forbes 30 under 30 & Top Expert in Innovation Management, sarà protagonista del seminario, organizzato dalla Camera di Commercio Palermo Enna, su “L’E-commerce per l’internazionalizzazione. Un’opportunità da cogliere per le PMI italiane” che si svolgerà martedì 11, alle 9.30, nella sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11). Enrico Iaria, tra i pochi stranieri e unico italiano mai inserito nelle liste di Forbes China 30 Under 30, indicato come uno dei più influenti giovani innovatori in Cina e successivamente riconosciuto da diversi media tra cui Forbes e Fortune, come uno dei maggiori esperti di innovation management e nuove tecnologie, affronterà il tema “La nuova rivoluzione tecnologica: Internazionalizzazione, scelta o necessità?”. Interverranno: Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, Giusi Messina, digital promoter della Camera di Commercio Palermo Enna che parlerà di “Strumenti 4.0 per creare al meglio un e-commerce”.

Enrico Iaria è un imprenditore seriale e consulente ed inoltre docente alla New York University di Shanghai. Enrico Iaria è il fondatore di DooPlus Group, piattaforma innovativa dedita alla creazione e gestione di programmi di open innovation e di formazione imprenditoriale; co-fondatore e/o shareholder di numerose startup tecnologiche oltre che di SPICI, società di consulenza per la gestione di processi di innovazione, di trasferimento tecnologico e formazione imprenditoriale con sede in Italia ed in Cina. Enrico Iaria è inoltre consulente di diversi operatori dell’ecosistema innovazione, da startup e piccole e medie imprese ad aziende multinazionali, da incubatori, acceleratori, università e centri di ricerca ad amministrazioni governative. È consulente strategico nelle divisioni di smart retail e digital transformation per il Gruppo Alibaba.

È stato scelto ed incluso in un team di 6 esperti chiamati a co-fondare e sviluppare i contenuti del Global E-Commerce Talent Program, riconosciuto come uno dei programmi di ricerca e formazione accademica tra i più ambiziosi al mondo, istituito dal Gruppo Alibaba con lo scopo di impattare un milione di giovani talenti ed imprenditori attraverso un network globale di oltre mille istituzioni accademiche e centri di ricerca. Ha inoltre ricoperto il ruolo di expert trainer nelle aree di formazione imprenditoriale, innovazione e sviluppo prodotto dei programmi di certificazione dei partner accademici. Enrico è consulente dell’ICE, Agenzia Governativa per lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane all’estero e per la promozione d’investimenti stranieri in Italia, facendo parte dei gruppi di lavoro che gestiscono per il Ministero dello Sviluppo Economico e per il Ministero degli Affari Esteri, programmi quali il Global Startup Program e il China International Import Expo. Ha collaborato con diverse organizzazioni, tra cui le Nazioni Unite, il WWF e aziende quali: Google, IBM, Huawei, Tencent, Amazon, Apple, the Coca Cola Company, PwC, IDEO, Maserati, ed altre. È stato il più giovane e tra i pochissimi esperti stranieri incluso nella Commissione di Valutazione del China National Economics Program, gestita dal Council for Economic Education, ed è stato premiato dalla Commissione Scientifica e Tecnologica del Governo della Municipalità di Shanghai con il riconoscimento di “Best Practice in Management Innovation Ecosystems”.