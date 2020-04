Coronavirus, buoni spesa: ecco i Caf Uil aperti a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Assistenza alla compilazione delle domande per ottenere i buoni spesa e alle rettifiche, ovvero quelle domande online che hanno presentato errori. Questi i servizi presso i Caf Uil aperti a disposizione dei cittadini. Sarà possibile prenotare un appuntamento, saranno così rispettati gli spazi e garantita massima sicurezza”. Così il segretario organizzativo della Uil Sicilia, Luisella Lionti.

Ecco l'elenco delle sedi Caf UIL per ottenere i Buoni spesa rilasciati dalla Protezione Civile del Comune di Palermo: via Ximenes 9, via Mancini 34; via Buonriposo 99; via della Conciliazione 16; via Padre Puglisi 9; via Toselli 91/93; via Montalbo 13; via Praga 7/9; via San Lorenzo 138.