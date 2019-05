Di Maio a Palermo per incontrare Legacoop: "Siamo uno dei pilastri dell'economia"

Dopo l’incontro con gli imprenditori palermitani che si è tenuto lo scorso novembre a Palermo, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio tornerà nel capoluogo giovedì 9 maggio, ospite della Legacoop Sicilia, per partecipare ad un incontro aperto ai cooperatori e a tutti gli imprenditori siciliani.

Secondo il rapporto Istat-Euricse, le cooperative sono le uniche realtà a crescere negli anni della crisi. In Sicilia, il sistema cooperativo è diventato anche lo strumento utilizzato da molti workers buyout di imprese in crisi per salvare le aziende e assicurarsi un futuro lavorativo. Insomma, non più una nicchia ma uno dei “pilastri” dell’economia siciliana, dall’agricoltura alla grande distribuzione, alla cooperazione sociale che dà risposte ai bisogni e alle fragilità della comunità, sempre a sostegno delle amministrazioni locali. Da qui l’esigenza per Legacoop Sicilia di aprire un confronto con il vicepremier Di Maio mettendo al centro proprio i temi che stanno a cuore alle imprese cooperative.

"La cooperazione tra economia e comunità, futuro 4.0" è il titolo dell’incontro in programma all’Astoria Palace (via Montepellegrino, 62) giovedì prossimo (a partire dalle 17), aperto a tutte le imprese cooperative. "L’incontro - dice il presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino - sarà l’occasione per far presentare alcune eccellenze cooperative ma anche per dar vita alle necessità delle aziende che chiedono misure a sostegno dei processi di innovazione digitale indispensabili a sconfiggere l’isolamento e ad aumentare capacità produttiva e occupazionale". Oltre al presidente Parrino, interverranno all’incontro: Giancarlo Ferrari, direttore nazionale di Legacoop; Giuseppe Fiolo, coordinatore Legacoop sociali Sicilia; e Steni Di Piazza, vicepresidente commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato.

"Il ministro Di Maio ha accolto con grande entusiasmo l’invito a tornare a Palermo dove gli imprenditori hanno voglia di ripartire - afferma il senatore Di Piazza . E' un modo per esprimere ancora una volta l’attenzione dello Stato al motore economico della nostra Isola costituito da un vasto tessuto imprenditoriale che da anni va avanti nonostante le tante difficoltà e la crisi. Inoltre, il mondo della cooperazione è basato sul soddisfacimento di bisogni comunitari, perché introduce nel mercato attenzione al territorio, umanizzando le relazioni economiche".