"Puntare su infrastrutture e servizi", la strategia di Confcommercio per il turismo

"La Sicilia è un bellissimo museo diffuso che va valorizzato tutto. Per farlo occorre investire su infrastrutture e servizi connessi. Parlare di turismo significa governare la crescita”. A dirlo il presidente di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, commentando i dati di Forbes secondo cui la Sicilia è la meta turistica europea più ambita dagli Stati Uniti per il 2020.

Secondo Picarella "Occorre favorire azioni per incentivare lo sviluppo turistico, mettere in condizione gli operatori di accogliere al meglio i turisti e generare in loro quello che considero il fattore principe delle recensioni mondiali, ovvero il passaparola positivo. Impensabile, ad esempio, che i turisti arrivino in Sicilia e debbano ancora confrontarsi con servizi scadenti, strade impraticabili e collegamenti approssimativi. Migliorare la viabilità e la sostenibilità del turismo sono solo alcune delle priorità da mettere in agenda”.