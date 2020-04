Da palermo le lezioni gratuite on line per i manager di tutta Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono già 14.500 gli iscritti al Gruppo Facebook MBS, Mind Business School, che ogni giorno assistono alle lezioni on-line dei manager di Open Source Management, gruppo internazionale di consulenza manageriale di cui fa parte anche OSM Value, società palermitana che da anni si batte per diffondere i principi dell’etica imprenditoriale su tutto il territorio siciliano. 14.500 persone, in larga parte imprenditori di PMI, che, tre volte al giorno, si connettono per ricevere consigli pratici su come fronteggiare la crisi in dirette Facebook che, data la situazione sostituiscono la didattica delle classi di studio mensile cui partecipano.

“Tra i consigli che si leggono un po’ ovunque per affrontare al meglio questo periodo - spiegano Gaetano Seminara, Anna Aulico e Marco Merlino, soci fondatori di OSM Value- c’è quello di usare il tempo a disposizione per studiare e formarsi al fine di migliorare le proprie competenze. Così abbiamo pensato di dare il nostro contributo in questo senso e aprire al maggior numero di persone possibili l’accesso alle nostre lezioni on line. La risposta che abbiamo ottenuto è stata davvero impressionante: quasi 10mila tra manager e imprenditori si sono iscritti al nostro gruppo e assistono alle lezioni in cui trattiamo di argomenti che vanno dalla gestione economica per le PMI, all’etica fino al marketing e alla comunicazione”.

Il tutto ovviamente gratis. “L’esperienza che abbiamo maturato partecipando anche ad iniziative come Imprenditore non sei solo, la onlus che si occupa di dare supporto agli imprenditori vittime della crisi e alle loro famiglie - riprendono i fondatori di OSM Value - è stata determinante in questa delicata fase economica del Paese. Il desiderio di sostenere gli imprenditori, condividendo buone prassi e competenze, è quello che ci anima. Lo facciamo spesso sacrificando tempo al nostro business principale e siamo ormai tantissimi in tutta Italia: oltre 600. In momenti critici per la tenuta economica del nostro Paese è fondamentale che ognuno faccia la sua parte, secondo le sue possibilità e le sue competenze. Questa è la nostra. Perché solo tutti insieme usciremo da questo momento drammatico”.