Bonus da 600 euro, i dati dell'Inps: "A Palermo ne hanno beneficiato in 55.835"

Per quanto riguarda invece la Cassa integrazione in deroga, sono 24.503 i decreti trasmessi finora dalla Regione Siciliana in base al decreto legge "Cura Italia". Di questi, l'istituto ne ha autorizzati al momento 23.281