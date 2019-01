Il Cristal Hotel "sposa" il marchio ibis Styles

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

New entry a Palermo per la catena alberghiera AccorHotels. Il Cristal Hotel entra oggi nel marchio ibis Styles del gruppo e va ad affiancare l’altro hotel del brand, Ibis Styles Palermo President, localizzato in zona Marine, che negli ultimi anni ha riscosso un ampio gradimento per la qualità di soggiorno e per l’eccellente politica tariffaria competitiva. Una novità che risponde al momento particolarmente favorevoleche sta vivendo il turismo a Palermo negli ultimi mesi con numeri in forte crescita e che punta anche ad arricchire l’offerta della ricettività cittadina sempre più rivolta a una clientela internazionale.

Con la sua peculiare struttura, che svetta nel cuore del centro storico di Palermo, l’albergo è da sempre sinonimo di eleganza, raffinatezza ed eccellenti servizi. Con l’ingresso dell’hotel all’interno del marchio Ibis Styles di Accorhotels, queste caratteristiche continueranno ad essere elementi di distinzione dei soggiorni leisure e business. La calda accoglienza siciliana, il know-how del personale e la massima attenzione agli ospiti si uniranno ai core values e al mood del brand internazionale: ottimi facilities che acquistano valore aggiunto grazie ad un focus sul design e sulla creatività. Ibis Styles Palermo Cristal, da oltre vent’anni riferimento dell’hotellerie in città, continua a proporsi per i soggiorni nel capoluogo siciliano – città simbolo per il suo forte heritageculturale - e per visitare la Sicilia occidentale.

Gli ospiti potranno godere di ampie camere con comodi letti, free wi-fi, mini frigo e tea&coffee facilities. Oltre a questi punti di forza e alla posizione centrale, ibis StylesPalermo Cristal accoglie la clientela con il suo breakfast buffet internazionale, con il Ristorante caratterizzato da una ricca proposta di menù mediterranei e siciliani e, recentemente, da un Bistrot in dehors, luogo di tendenza per trascorrere piacevoli momenti durante l’ora dell’aperitivo o per light lunch. Ibis Styles Palermo Cristal sorge nel business district di Palermo, un’area dall’intensa attività economica e commerciale, sede di uffici e banche. Proprio per venire incontro a questo tipo di clientela, la struttura propone 3 sale meeting dotate di tutte le attrezzature tecniche necessarie. Completa l’offerta anche un comodo parcheggio, adiacente alla struttura.