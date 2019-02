Edilizia in crisi profonda in Sicilia: in dieci anni dimezzati i lavoratori

E’ uno stato di profonda crisi quello del settore delle costruzioni in Sicilia: dal 2008 al 2018 si è persa più della metà della forza e il numero delle imprese del settore nel periodo 2009/2017 è calato del 10% (da 46.887 del 2009 a 41.910 del 2017). A dare i numeri è il segretario generale della Fillea Cgil regionale Mario Ridulfo che accusa il governo di questo disastro: "Il tema non sembra essere tuttora al centro dell’agenda politica”.

Secondo i dati diffusi dalla Fillea si è passati nell’isola da 150.683 occupati del 2008 ai 77. 467 del 2017 e nel 2018 il settore edile ha registrato un ulteriore calo tra l’8 e il 9% delle ore lavorate, della massa salari, dei lavoratori occupati. Agli 80 mila posti di lavoro dell’edilizia si sommano quelli dell’indotto. “Un effetto moltiplicatore negativo - osserva Ridulfo- che ha prodotto tra il 2008 e il 2018 una mancata occupazione nell’intera filiera delle costruzioni di 200 mila unità”.

Si aggiunge la crisi del cemento, con la produzione ridotta a un terzo in dieci anni (da 3,2 mln di t a 1,1 mln di t), quella del settore marmo, nonostante le produzioni di qualità a partire dal marmo estratto nel distretto di Custonaci, che occupa tutt’oggi 2 mila lavoratori. Tracollo anche per il legno con le imprese del settore in netta diminuzione: un -32% dal 2009/2017 del 32%, ( si è passati da 4.378 a 2.950 imprese). A fronte di questa situazione, la Fillea Sicilia chiede al governo regionale di "mettere in atto tutte le iniziative per sbloccare i fondi per il completamento delle opere e l’avvio dei nuovi cantieri, cercando le responsabilità dei blocchi e risolvendo l’annoso problema della mancanza in tanti casi dei progetti esecutivi senza rinunciare alle regole a garanzia della legalità e della trasparenza”.