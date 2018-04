Credito su pegno, Banca Sistema apre uno sportello a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 9 aprile Banca Sistema aprirà in via Marco Polo 5/7 lo sportello "ProntoPegno". L’attività di credito su pegno, storicamente esercitata dai Monti di Pietà, rappresenta uno strumento trasparente e regolamentato di accesso al credito volto anche ad evitare che soggetti in momentanea difficoltà economica ricorrano a forme di sostegno usurarie o non dignitose. È accessibile a tutti, poiché vi sono ammessi anche i soggetti privi di storia creditizia. Per l’erogazione non è prevista alcuna indagine amministrativa o patrimoniale. Il prestito viene erogato a fronte di un bene concesso in pegno; la durata del finanziamento va da tre a dodici mesi ed è rinnovabile per un massimo di tre anni. Sul sito prontopegno.it (in lingua italiana, inglese e spagnola) sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio sul servizio offerto.