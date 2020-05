Covid, Filca Cisl: "Rilanciare ruolo delle rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Rilanciare il ruolo delle Rlst ovvero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale in tutte le province della Sicilia per garantire un rilancio produttivo all'insegna della sicurezza". È quanto è stato deciso nel corso di una videoconferenza della Filca Cisl, alla quale hanno partecipato il segretario organizzativo nazionale, Ottavio De Luca, i segretari provinciali, il segretario regionale, Paolo D'Anca, che ha dichiarato: "Accogliamo la sollecitazione che e' arrivata oggi dalla Filca nazionale di istituire le Rlst per il rilancio delle imprese all'insegna della sicurezza, secondo quanto stabilito dal protocollo e dalle direttive del governo nazionale. Abbiamo già previsto un incontro con le associazioni degli artigiani e stiamo lavorando in sinergia con Ance per prevedere, laddove non siano ancora istituite, queste figure in tutta la Sicilia perché in questo momento possono assolvere ad un compito indispensabile e diventare punto di riferimento per tutte le imprese ".