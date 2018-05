Innovazione e semplificazione, convegno sulla gestione dei cantieri nell'industria 4.0

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In tutti i cantieri del mondo, la gestione e raccolta ordinata delle foto, così come la produzione della documentazione obbligatoria ai fini di legge, rappresentano oggi un grosso limite per la produttività e la sicurezza delle informazioni stesse. Il bisogno di facilitare questo aspetto è estremamente sentito e aumenta per quei professionisti e per le imprese che lavorano con diversi cantieri, anche contemporaneamente. Si fa riferimento a centinaia di foto per singolo sopralluogo, decine di fogli di appunti e di promemoria, scadenze da ricordare, relazioni da stilare, certificati da ritirare e/o da compilare. Il seminario affrontando queste tematiche, propone la soluzione sviluppata da Site Assistant per la gestione dell'innovazione nei cantieri tramite l'utilizzo di una piattaforma in cloud che sfruttando innovative tecnologie di data analysis e data presentation, permette agli utenti di automatizzare gran parte delle loro attività di cantiere. Site Assistant è una piattaforma digitale prodotta dalla società siciliana Made Simple s.r.l., che è una startup innovativa nata per sviluppare, produrre e commercializzare prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con l'obbiettivo di rendere più semplice il lavoro dei suoi clienti. Non a caso il nome della società è richiamato nel claim della piattaforma: "Site Assistant - Engineering Made Simple". Site Assistant si pone l’obiettivo di essere il migliore strumento sul mercato in grado di soddisfare a pieno questi bisogni espressi e fortemente avvertiti dai numerosi operatori del mondo delle costruzioni. Quest’ultimi devono, inoltre, controllare che i provini dei materiali prelevati in cantiere non subiscano delle falsificazioni da parte di terzi con l'intento di superare i controlli di laboratorio. Pertanto si scontrano quotidianamente con un sistema di tracciabilità dei provini da testare in laboratorio che, ad oggi, è facilmente eludibile. Site Assistant soddisfa anche questo bisogno grazie ad una tecnologia che limita al massimo la possibilità di errore e di comportamenti fraudolenti.

Programma

Ore 17.30 registrazione partecipanti I servizi della rete EEN Enterprise Europe Network La Rete Europea per aiutare le PMI a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi Elizabeth Parisi - Consorzio ARCA La gestione dell'innovazione nei cantieri: aumentare la produttività e l'efficenza Gregorio Russo - Founder Made Simple Site Assistant la piattaforma cloud per la gestione e il management dei cantieri rivolta a professionisti e imprese. Presentazione e Demo web application - Giuseppe Monforte e Armando Marra - Founder Made Simple

Ore 19.00 Attività di Networking

L'evento è organizzato da Site Assistant in collaborazione con Consorzio ARCA, Enterprise Europe Network e il gratuito patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, Ordine degli Architetti di Palermo e ANCE Palermo. Iscrizioni gratuiteprevia registrazione al link.