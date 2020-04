Coronavirus, Uil Sicilia: "Recuperare risorse Ue per rilanciare l'economia"

"Il fatto che la comunità europea abbia allentato, o tolto, i vincoli per l'utilizzo dei fondi è un'opportunità che non va persa. È positivo, quindi, che la Regione Siciliana, con le già note difficoltà di bilancio, sia orientata a recuperare queste risorse. Ed è condivisibile anche la richiesta presentata dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di avere più margine di tempo per l'utilizzo dei fondi come ad esempio quelli del Pon Metro". Così il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, che aggiunge: "Le risorse europee devono essere spese subito per creare opere, infrastrutture e servizi, indispensabili in una regione dove il tessuto economico, già debole, rischia di essere devastato dall'attuale crisi sanitaria. Per questo, al di là di una valutazione di merito sulla manovra economica di cui ancora non abbiamo piena contezza, è condivisibile l'istanza di recuperare un miliardo e mezzo di risorse europee da spendere in tempi brevi per rilanciare la nostra economia".

