Il virus minaccia la stagione balneare, Sos degli operatori: "Il turismo non può fermarsi"

"In Sicilia urge al più presto la convocazione di un tavolo di confronto sul turismo balneare. Il settore è in grave crisi, per questo chiediamo all'assessore regionale Manlio Messina di convocare le associazioni di categoria e gli enti locali per lavorare a un piano operativo che possa assicurare l'avvio della stagione estiva". Il grido d'allarme è contenuto in una nota del presidente nazionale della Federazione autonoma di piccole imprese, Gino Sciotto.

Per Sciotto: "E' necessaria una strategia complessiva che coinvolga tutti i protagonisti della filiera del turismo estivo - aggiunge - affinché, adottando ogni misura di sicurezza possibile, si possano riavviare tutte le strutture balneari e ricettive presenti nell'Isola. Il turismo in Sicilia davvero non può fermarsi ma merita di essere rilanciato perché rappresenta uno dei punti di forza del Pil regionale".