Emergenza Coronavirus, il gruppo Cds adotta un piano straordinario di interventi e di attività nei supermercati

Il Gruppo CDS S.p.A. che, al dettaglio, opera attraverso le sue partecipate Max Market, CDH ed Ica Market con le insegne “Il Centesimo”, “Carrefour Market”, “Carrefour Express”, “Zero1” e “Max Supermercati” , in questi giorni di emergenza determinati dalla diffusione del contagio da COVID-19 (Coronavirus), ha adottato un piano straordinario di interventi e di attività, volto a garantire un servizio sicuro e continuativo presso tutte le proprie sedi, i poli logistici e punti vendita del Gruppo, ponendosi l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza di tutti i collaboratori e dei propri clienti. Ha istituito un apposito comitato per recepire e monitorare l’applicazione delle misure di sicurezza assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell’intento di garantire la continuità dei servizi offerti, ha previsto piani di business continuity volti a fronteggiare ogni emergenza e ha attivato efficacemente le procedure di smart working aziendale. Coadiuvato da partner esterni, ha predisposto le attività necessarie al contingentamento degli ingressi dei clienti nel rispetto delle prescritte distanze interpersonali di sicurezza e delle procedure a ciò necessarie. Rispetto a tali accorgimenti, va sottolineato come l’utenza abbia mostrato grande senso di responsabilità e collaborazione. Anche grazie a questi interventi, è garantita la regolare apertura quotidiana di tutti i punti vendita del gruppo anche durante le giornate di sabato e domenica, così come previsto dai recenti DPCM.

Viene regolarmente e quotidianamente garantito il rifornimento degli scaffali e l’approvvigionamento dei magazzini. E’ stato altresì potenziato il servizio di spesa a domicilio (anche attraverso l'apposita app “Ciao Spesa"), cercando di evadere al meglio le numerosissime richieste quotidianamente pervenute. La Direzione aziendale esprime tutto il proprio orgoglio per l’impegno e l’abnegazione con cui tutti i collaboratori, quotidianamente impegnati presso i punti vendita del Gruppo, stanno affrontando ciascuno il proprio lavoro. Con grande senso di responsabilità e professionalità, stanno garantendo un servizio continuativo ed efficiente verso gli utenti, ponendosi in prima linea in questo particolare momento di emergenza, senza mai risparmiarsi. Analogo sentimento è manifestato nei confronti di tutti gli operatori della logistica, che stanno garantendo in modo efficace, il costante approvvigionamento di depositi e punti vendita. A ciascuno di loro, attribuendone il giusto e meritato elogio, la Direzione ha già predisposto l’erogazione di una premialità straordinaria.

Il lavoro del Gruppo, dunque, prosegue alacremente, sempre con regolarità ed impegno, nella certezza che con la collaborazione e l’atteggiamento responsabile di tutti, l’emergenza verrà superata. #andràtuttobene