Coronavirus, Sicindustria Palermo: "Sospensione Tari è un bel segnale"

Sicindustria Palermo esprime apprezzamento per la decisione di sospendere il pagamento Tari da parte del Comune di Palermo. La scelta dell’amministrazione - in linea con le linee impartite dal decreto Cura Italia – rinvia i versamenti della prima rata all’1 giugno. “La misura adottata dal Comune di Palermo nei confronti dei cittadini e delle imprese – sottolinea il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – è un bel segnale di apertura e collaborazione in un momento così drammatico per tutta la comunità”.



