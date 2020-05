Coronavirus, sindacati edili istituiscono comitati per assistenza imprese 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I sindacati degli edili, Feneal Uil, Fillea CGIL e Filca CISL Enna, con Ance Enna, si sono riuniti oggi per la firma e la costituzione del comitato territoriale Covid 19. "In linea con quanto previsto dalle direttive del governo nazionale- dichiara Salvatore De Luca, dirigente della Filca CISL Agrigento Caltanissetta Enna- abbiamo istituito il comitato territoriale che avrà il compito di assistere le imprese nell'applicazione delle norme per la sicurezza e la legalità, previste dal protocollo nazionale". Soddisfatto il segretario regionale dell Filca CISL, Paolo D'Anca, che aggiunge:"Stiamo istituendo i comitati in tutte le province, in accordo con le parti sociali, perché in questa fase di grande difficoltà, abbiamo il dovere di fare la nostra parte e di contribuire, con tutti i mezzi possibili a nostra disposizione, a sostenere le imprese e tutelare i lavoratori "