Coronavirus, Sicindustria e Fidimed insieme per consulenze gratuite sull'accesso al credito

Come chiedere un prestito, a quali condizioni, quali sono oggi gli strumenti migliori, i più rapidi, quelli più opportuni per traghettare le imprese fino all’uscita dell’emergenza. Sicindustria ha siglato un accordo con Fidimed per offrire alle proprie imprese associate una consulenza gratuita per l’accesso a tutte le misure di tutte le banche e di tutti gli istituti di credito. “In questi giorni drammatici siamo a fianco delle imprese aumentando ancora di più la nostra offerta di servizi, dando consulenza su credito, finanza, mutui, liquidità, agevolazioni”.

L’help desk dedicato alla consulenza per l’accesso al credito è aperto da oggi. Per accedere alla consulenza basta telefonare allo 091 7211165 oppure scrivere alla casella mail dedicata credito@sicindustria.eu .