Coronavirus, lavoratori Sas esclusi da premialità: "Stop alle attività connesse al Covid"

Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori della Sas, società partecipata della Regione, che si asterranno anche dalle attività connesse al Covid negli ospedali. Lo comunica il segretario generale Usas-Sadirs, Pietro La Torre, che ricorda che “i dipendenti sono coinvolti nelle attività Covid 19 presso le strutture ospedaliere o comunque nelle connesse attività di supporto, ma sono stati esclusi dalla premialità regionale”.

Il sindacato Ursas-Sadirs aveva chiesto ad assessori e dirigenti competenti un incontro per trovare un accordo previsto dalla legge, senza ricevere alcun riscontro.

Secondo La Torre “non appare né accettabile né comprensibile l’esclusione realizzata in Sicilia mentre in altre regioni ci sono esempi e precedenti di inclusione ragionata di questo personale assolutamente impegnato nelle attività indicate. Per questo motivo da oggi e fino a sua revoca, il personale Sas impegnato in attività connesse direttamente o indirettamente alle cosiddette attività ausiliarie al Covid 19 si asterranno dal realizzare tale tipo di attività. Qualora non si dovesse pervenire ad un riscontro sulle richieste formulate non si esclude una protesta davanti l’assessorato regionale che già da oggi programmiamo per martedì 16 giugno in piazza Ottavio Ziino”.