Emergenza Coronavirus, settore della pesca in crisi: sindaci scrivono a Musumeci

Un tavolo tecnico per discutere dei problemi della pesca e cercare soluzioni normative e tecniche per fronteggiare la crisi del settore acuita dall'emergenza coronavirus. Questa la richiesta avanzata da 17 sindaci siciliani, tra cui diversi della provincia di Palermo, in rappresentanza di altrettante marinerie dell'Isola, al presidente della Regione, Nello Musumeci, in una lettera.

Tra i 17 sindaci che hanno sottoscritto la missiva anche Francesca Valenti, prima cittadina di Sciacca (Agrigento), che invoca "risposte immediate alla drammatica situazione del comparto, anche in deroga alla stringente disciplina comunitaria, per contenere e sostenere l'aumento dei costi di gestione dell'attività e la pesante riduzione della domanda causata dallo stop a turismo e ristorazione". La lettera è stata firmata anche dai sindaci di Balestrate, Capo d'Orlando, Castellammare del Golfo, Cefalù, Cinisi, Falcone, Gioiosa Marea, Oliveri, Sant'Agata di Militello, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Trappeto e Villafranca Tirrena.