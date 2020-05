Coronavirus, Papino sigla protocollo per sicurezza lavoratori: "Salute in primo piano"

Salute dei lavoratori in primo piano. Il gruppo Papino elettrodomestici ha siglato il protocollo aziendale per la sicurezza sul lavoro e il contrasto al Covid-19. Il documento è stato sottoscritto tra Filcams Cgil Sicilia, Fisascat Cisl Sicilia e Uiltucs Sicilia e l'azienda in amministrazione straordinaria. Contestualmente, è stato costituito presso l’azienda il Comitato per analizzare e verificare l’applicazione delle regole del protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020 e del protocollo aziendale del 30 aprile 2020.

Per Monja Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto, rispettivamente segretarie generali di Filcams Cgil Sicilia, Fisascat Cisl Sicilia e Uiltucs: “Si tratta del primo Protocollo di sicurezza integrativo aziendale e del primo Comitato sottoscritto e costituito in Sicilia. Il Comitato è costituito dai rappresentanti regionali (Rsa e Rls) per ciascuna sigla sindacale, dal rappresentante dell’Azienda e sarà supportato dal medico competente per monitorare ed eventualmente integrare, nella specificità dell’attività aziendale, le misure di prevenzione adottate. Un importante risultato, – proseguono le sindacaliste – a riconferma che ogni iniziativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori deve essere attentamente valutata e condivisa. Sulla salute non si fanno sconti e il protocollo, sottoscritto proprio alla vigilia del 1° maggio, che quest’anno è stato dedicato al ‘Lavoro in Sicurezza per Costruire il Futuro’, siamo certe sarà seguito da tutti gli altri che firmeremo con le aziende siciliane operanti nei settori del commercio, turismo e servizi".