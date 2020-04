Coronavirus, multinazionale lancia programma di sostegno: coinvolta Petralia Sottana

Falck Renewables Spa lancia un programma internazionale di sostegno per alleviare l'impatto della pandemia di Covid-19 con azioni mirate in favore delle comunità locali e dei territori in cui opera. Il programma - per un valore complessivo di 720 mila euro - aiuterà le comunità locali che vivono in prossimità degli impianti eolici - come quello di Petralia Sottana - e impianti solari di Falck Renewables nel Regno Unito, Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, dove l'epidemia sta creando rilevanti conseguenze sanitarie e sociali. Un programma che dunque coinvolgerà anche il territorio della provincia di Palermo.

I fondi dirottati a Petralia saranno utilizzati principalmente per sostenere localmente la Protezione Civile, i servizi sociali, gli ospedali e i servizi di emergenza e per contribuire all'iniziativa "Banco alimentare per le famiglie". In Italia, il sostegno è orientato ad assistere le comunità locali che vivono nei 9 comuni vicino agli 8 impianti di Falck Renewables in Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Essere vicini ai territori in cui operiamo e sostenerli è una parte fondamentale del nostro lavoro e della nostra missione, ora più che mai", afferma Toni Volpe, ceo di Falck Renewables. "L'iniziativa di sostegno alle comunità locali durante l'emergenza Covid-19 è pienamente coerente con l'approccio di Falck Renewables - si legge in una nota - per creare valore condiviso con le comunità che vivono intorno ai propri impianti, considerando la propria presenza in un territorio un fattore di sviluppo sostenibile sia per le comunità che per le imprese che operano intorno agli impianti rinnovabili".