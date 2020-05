McDonald'S riapre a Palermo e Carini: "Mascherine e guanti, così ripartiamo"

McDonald'S riapre le sue porte in Sicilia con i servizi McDrive e di asporto, dopo "aver adottato scrupolosamente tutte le misure di sicurezza e di igiene per garantire ai propri dipendenti e consumatori la tutela della propria salute". Sono 13 i punti vendita che tornano attivi nella regione: tre a Palermo e uno a Carini.

"Abbiamo da subito affrontato la situazione che si è creata dopo la diffusione del Coronavirus con massima attenzione e responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute dei nostri clienti e delle nostre persone - spiegano dalla casa madre -. Siamo finalmente tornati, a distanza di quasi due mesi, con i servizi McDelivery, McDrive e Asporto. In questa fase abbiamo temporaneamente ridotto il nostro menu. Le nostre persone indossano mascherine e guanti in ogni fase di preparazione: in questo modo tuteliamo la sicurezza di tutti".