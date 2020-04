Coronavirus, da Assoimpresa consulenze gratuite per aziende in crisi

Consulenze gratuite, via telefono o sul web, per aiutare aziende e professionisti ad affrontare la crisi dovuta al Covid-19: questa l'iniziativa di Assoimpresa, l'associazione delle piccole e medie imprese guidata da Mario Attinasi. “Il Coronavirus rischia di far chiudere migliaia di aziende in tutta Italia – dice Attinasi -. Per salvare il settore produttivo italiano servono provvedimenti celeri e chiari per evitare una giungla di norme e cavilli che potrebbe rivelarsi più dannosa del virus stesso. Per questo Assoimpresa offre la propria consulenza gratuita nei settori del credito, del fisco e del lavoro: per superare la crisi servono infatti meno tasse, più aperture dalle banche e interventi di sostegno al lavoro per evitare i licenziamenti. La nostra associazione è pronta a fare la sua parte per aiutare gli imprenditori ad affrontare al meglio questo momento”.

