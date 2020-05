Inquilini e proprietari siglano la tregua e chiedono aiuto alla Regione per l'emergenza casa

I sindacati degli inquilini Sunia Sicet e Uniat e le associazioni dei proprietari Asppi e Confedilizia hanno firmato un protocollo di intesa per definire impegni e procedure utili ad affrontare le conseguenze nel settore privato delle locazioni dell’emergenza sanitaria e della crisi economica e occupazionale. Il protocollo mira a coinvolgere la Regione e i Comuni ma anche gli Enti regionali per il diritto allo studio “affinchè si adotti una strategia che partendo dalla conoscenza dei dati – dice una nota - metta in campo azioni e misure utili a scongiurare gli sfratti e il disagio che ricadrebbe sui piccoli proprietari da eventuali insolvenze”.

I firmatari hanno trasmesso il protocollo all’assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, chiedendogli il confronto sui possibili interventi individuati e l’avvio in via sperimentale dell’osservatorio sulla condizione abitativa. Nel protocollo, nel quale vengono sottolineate anche le difficoltà dei commercianti e degli artigiani sul fronte delle locazioni, viene ribadita l’opportunità della rinegoziazione e della revisione temporanea degli accordi territoriali per definire procedure idonee a sostenere le famiglie e i soggetti colpiti gravemente dall’emergenza Covid-19, così come si ribadisce l’urgenza della definizione di contributi specifici per sostenere la locazione. Sunia Sicet Uniat Asppi e Confedilizia lanciano un grido d’allarme per “la scarsa attenzione al dramma di migliaia di persone”.

“Ribadiamo la nostra disponibilità a un'intensa collaborazione per la soluzione dei problemi aperti - scrivono - e chiediamo a Regione a

Comuni cominciando dalle aree metropolitane di avviare subito tavoli permanenti anche con funzioni di Osservatorio sulla condizione abitativa e sul disagio acuito dall’emergenza”.