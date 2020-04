Coronavirus, Confesercenti Sicilia: "Deroga per delivery il 25 aprile"

Una deroga, per il 25 aprile, all'ordinanza regionale che vieta le consegne a domicilio nei giorni festivi. E' la richiesta avanzata da Confesercenti Sicilia al presidente della Regione Nello Musumeci . "Considerato che il 25 aprile, Festa della Liberazione, è un sabato - spiega il presidente Vittorio Messina - i servizi di consegna a domicilio non potranno essere effettuati per due giorni consecutivi. Quello che chiediamo è di venire incontro allo sforzo di tantissime aziende che hanno cercato faticosamente e investendo risorse, di ricostruire delle microeconomie, attivando proprio i servizi di consegna a domicilio". La lettera è stata inviata per conoscenza anche ai gruppi parlamentari all'Ars



