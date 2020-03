La Damir: "I nostri spazi pubblicitari a disposizione della campagna anti Coronavirus"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della campagna di sensibilizzazione “Se ti fermi lo fermiamo” che la Regione Sicilia sta promuovendo sui mezzi digitali per le strade di Palermo, la Damir - nonostante la sospensione di ogni attività e prima procedere definitivamente in tal senso - ha messo a disposizione l’intero patrimonio possibile di spazi pubblicitari, distribuiti in tutta la Sicilia, per amplificare il messaggio della campagna: l’invito a tutti i cittadini a rimanere a casa per limitare i contagi del Coronavirus.

Un’operazione imponente, mai vista prima, che rende conto della gravità del momento e della necessità di cooperazione tra istituzioni e aziende per il raggiungimento di un obiettivo comune: l’uscita dallo stato di emergenza, che interessa la salute delle persone come quella delle imprese, che di persone sono fatte. Solo lo sforzo congiunto può infatti consentire il ritorno alla normalità e la ripresa del motore economico e sociale che determina il benessere di tutti e salvaguarda il lavoro e la vita delle persone.