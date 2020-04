Confesercenti: "Fase 2? Una doccia fredda, tante attività in Sicilia chiuderanno"

"La cosiddetta fase 2, come presentata dal premier Conte, ha provocato una grande delusione perché di fatto si traduce in un ulteriore prolungamento del lockdown, facendo pagare alle imprese un prezzo altissimo e spingendo molte di queste a non riaprire le loro attività. Una delusione che, per chi vive in una regione poco colpita dal Covid-19 ma altrettanto fragile dal punto di vista sociale ed economico, si traduce in disperazione non potendosi adottare subito sostegni complementari alla manovra nazionale in quanto la Regione non dispone ancora di una legge di bilancio approvata". Così il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, commenta l'ultimo Dpcm illustrato dal premier Giuseppe Conte agli italiani.

Secondo Messina il Governo centrale e quello regionale stanno commettendo "un grave errore a non accogliere le istanze avanzate dalle associazioni per conto delle imprese rappresentate, non solo perché si tratta di proposte che possono consentire le dovute forme di ristoro alle attività in maggiori difficoltà, ma perché così dimostrano di non tenere conto del grande lavoro che le associazioni stanno facendo per irreggimentare le proteste attraverso canali di confronto costante con le istituzioni".

Le nuove disposizioni annunciate dal presidente del Consiglio dei ministri sono per il presidente di Confesercenti Sicilia "una vera doccia fredda che si somma alle difficoltà incontrate finora da molti imprenditori, che non sono riusciti a utilizzare le misure di sostegno previste dal precedente decreto, così come i lavoratori che in Sicilia non sono riusciti ancora a prendere i soldi della Cigd".

"Quando il Governo fa appello al senso di responsabilità degli italiani . aggiunge ancora il presidente di Confesercenti Sicilia - deve sapere che tanti imprenditori erano già pronti a mettere in campo tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza per riaprire le loro attività e in questo senso avevano già investito con fiducia le loro risorse. Oggi, invece, aumenta la preoccupazione in tutti i comparti, a partire da quello turistico, dove permane un clima di grande incertezza con le imprese e i lavoratori di tutta la filiera completamente in ginocchio e senza reali prospettive per il domani".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La cosa più grave, che si rileva anche da alcune contraddizioni che riguardano questa timida ripartenza - spiega Vittorio Messina -, è la sensazione di trovarsi davanti a decisioni che non rispondono a una precisa strategia e che a volte utilizzano il parere degli esperti per tentare di apparire meno impopolari. In questo ultimo Dpcm, infatti, ci sono tante dimenticanze con il rischio di penalizzare oltre modo le nostre imprese e mettere a dura prova la sopravvivenza delle stesse e la possibilità di resistere sul mercato. Il tutto condito da palesi contraddizioni come la riapertura dei giochi, con le slot machine dentro le tabaccherie, poi quella delle fabbriche e dei musei e non dei piccoli negozi che più degli altri sono in grado di rispettare le regole come dimostrano gli alimentaristi".