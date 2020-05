Cassa integrazione in deroga, i dati dell'Inps: "Autorizzati 3.778 decreti"

Sono 3.778 i decreti di cassa integrazione autorizzati dall'Inps alle 20 di ieri sera. Il dato è stato reso noto dallo stesso istituto, con riferimento alle prestazioni previste dal "Cura Italia" e, in particolare, alla Cassa integrazione guadagni in deroga.

"I decreti pervenuti dalla Regione siciliana sono 4.022, quelli autorizzati 3.778, decreti in fase di verifica 224, lavoratori interessati 9.666, ore di Cigd autorizzate 2.113.737, somme impegnate 17.121.269,70", ha riferito l'Istituto di previdenza sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri sera il sindaco Leoluca Orlando aveva avvisato sul rischio di tensioni. "La condizione di emergenza dovuta al Coronavirus - ha detto il presidente di Anci Sicilia - ha colpito in particolare il lavoro non strutturato nei settori del commercio, della ristorazione, del turismo e del terziario per il quale è necessario intervenire attraverso la tempestiva erogazione della cassa integrazione in deroga. Si tratta di evitare una ulteriore situazione di tensione che si aggiungerebbe a quella che già vivono le fasce più deboli della popolazione destinatarie dei buoni alimentari, che sta creando un ulteriore appesantimento nei confronti di comuni per il sovraccarico dei destinatari di interventi di beni alimentari di prima necessità".