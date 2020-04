Coronavirus, l'allarme: “Carenza manodopera nelle campagne sarà un problema reale"

“La carenza di manodopera nelle campagne sarà un problema reale da qui ai prossimi mesi. Esso tuttavia va affrontato non con i voucher ma con l’istituzione delle liste di prenotazione e della Rete del lavoro agricolo di qualità, già previste dalla legge”: lo dicono in una nota congiunta i segretari generale della Cgil e della Flai siciliane, Alfio Mannino e Tonino Russo.

“L’emergenza Coronavirus- dicono i due esponenti sindacali - deve essere l’occasione per imprimere un’accelerazione all’attuazione delle riforme e per far fare dunque al sistema economico nel complesso un passo avanti che può consentire oggi di resistere e a epidemia finita una ripartenza più veloce”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mannino e Russo sottolineano: “Non chiediamo altro, come facciamo da tempo, che sollecitare l’attuazione delle legge 199 del 2016. Ribadiamo dunque il nostro no a soluzioni estemporanee come i voucher - aggiungono- che abbasserebbero solo l’asticella di diritti e tutele. Soprattutto visto che il legislatore, in risposta alle sollecitazioni sindacali per un mercato del lavoro pubblico e trasparente per contrastare sfruttamento e caporalato, ha già previsto l’istituzione di liste alle quali i lavoratori disponibili all’ assunzione o alla riassunzione presso le aziende agricole possono iscriversi e i datori di lavoro attingere”. Mannino e Russo rilevano che “l’emergenza sta facendo venire al pettine tutti i nodi del mercato del lavoro siciliano, compreso l’alta incidenza del lavoro nero. Deve essere l’occasione dunque per riprendere in mano la situazione- concludono- garantendo il lavoro e alle imprese di andare avanti e facendo un salto di qualità sotto il profilo della legalità”.