Coronavirus, Fiom: "Sì al lavoro essenziale come metalmeccanici negli ospedali"

A Palermo continuano a svolgere la loro opera, in modo protetto, i metalmeccanici che lavorano negli ospedali, per la manutenzione degli impianti, per la riparazione di guasti, per l'approntamento dei macchinari nei reparti trasformati in nuovi padiglioni per i pazienti affetti da Covid-19. In vista dello sciopero di domani di diverse fabbriche italiane del settore proclamato dai sindacati, i metalmeccanici palermitani rilanciano l'appello a tenere aperte solo le aziende che svolgono produzioni essenziali.

"La Fiom anche a Palermo - si legge in una nota - sta dando il suo contributo in modo responsabile all'emergenza che attanaglia il Paese, con alcuni compiti che riteniamo essenziali. All'interno del Civico, ad esempio, sono impegnati i lavoratori della Sepi, che curano la gestione degli impianti per la fornitura dei gas ospedalieri, e i lavoratori dell'azienda Guerrato, che si occupano di tutti gli impianti elettrici, di condizionamento, di riscaldamento e idrici".

"Tutti questi lavoratori operano interrottamente, anche la domenica, in condizioni di sicurezza – dichiarano Francesco Foti, Fiom Cgil Palermo e le Rsu Giuseppe Balsano della Guerrato e Alessio Puleo della Sepi - Dentro il Civico, lavorano anche i metalmeccanici che stanno allestendo i nuovi padiglioni riconvertiti per il Covid-19 il padiglione 4 di Neuropsichiatria, il padiglione 7, di Chirurgia vascolare, la Pneumologia, trasferiti in altri spazi per la trasformazione e l'aggiunta di posti letto. Stanno lavorando con le attrezzature previste dal protocollo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Metalmeccanici al lavoro sono anche gli ascensoristi della Kone e di Schlinder, i telefonici della Sirti e la Tmi, la Siram, che fa riparazione di guasti elettrici, idrici e di impianti di condizionamenti, la Sei energia, e la azienda Romano, forniture di gas per gli ospedali. In attività anche le aziende che riparano le strumentazioni degli ospedali, la Tecnologie sanitarie e Altea. “Noi siamo responsabili e sosteniamo la richiesta fatta dalla Fiom a Confindustria di chiudere le fabbriche metalmeccaniche dove si fanno lavori non essenziali – aggiungono Foti, Balsano e Puleo - E' una decisione inaccettabile aver inserito nelle attività d'impresa una serie di attività metalmeccaniche che di essenziale non hanno nulla. Bisogna chiuderle anche a Palermo dove i lavoratori rischiano la vita. Altrimenti si depotenzia il decreto”.