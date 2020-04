Corecom Sicilia: gestite oltre 10 mila controversie con società di telefonia e pay tv

Oltre 10 mila istanze di conciliazione tra cittadini e società di telefonia e pay tv sono state gestite dal Corecom Sicilia dal 2018 ad oggi. Lo ha annunciato la presidente Maria Astone, illustrando la relazione annuale 2019 approvata dal Comitato regionale per le comunicazioni. “E’ un risultato molto importante a tutela dei siciliani che ci rende soddisfatti dei traguardi raggiunti in questi anni dal Corecom Sicilia - dice Astone - e sicuramente l’attivazione della piattaforma on line Conciliaweb, nel luglio del 2018, ha semplificato le procedure e ha generato un notevole incremento delle istanze che supera il 40%. I dati degli ultimi dodici mesi confermano che i cittadini stanno riponendo sempre maggiore fiducia nel nostro servizio di risoluzione delle controversie”.

Le conciliazioni: dal luglio 2018 ad oggi gestite 10.687 istanze

Le richieste di conciliazione in due anni sono quasi raddoppiate. Solo nel 2019 le istanze presentate sono state 6.119, il 43% in più in confronto al 2017 e il 17% in aumento rispetto al 2018. Complessivamente, dal luglio del 2018 ad oggi, le istanze ricevute sono state 10.687, di cui 7.971 chiuse e 2.716 in corso. I motivi per i quali i siciliani si rivolgono di più al Conciliaweb sono: addebiti per traffico in roaming, servizi a sovrapprezzo, restituzione del credito residuo, spese per recesso dal contratto.

Il Corecom Sicilia può anche avanzare richieste di riattivazione se durante i contenzioni le compagnie telefoniche staccano la linea al cliente. Nel 2019 le domande di riattivazione sono state 681, il 70% delle quali accolte dall’operatore.

“Lo sviluppo del servizio – aggiunge la presidente del Corecom Sicilia – è frutto del costante lavoro svolto in sinergia dal Comitato e dai nostri uffici”.

Roc - Registro operatori della comunicazione: emittenti televisive siciliane in crisi

“Crollano le nuove iscrizioni al registro degli operatori della comunicazione e aumentano le cancellazioni dal Registro degli operatori della comunicazione. Dati che confermano la profonda crisi del settore dell’editoria televisiva in Sicilia” evidenzia la professoressa Maria Astone. La Relazione annuale riporta che nel 2019 sono state registrate 87 nuove iscrizioni al Roc, contro le 252 del 2017 e le 114 del 2018. L’anno scorso hanno presentato istanza di cancellazione dal Roc 48 emittenti mentre nel 2018 era stata soltanto una. Complessivamente, nel 2019 risultano iscritte al Roc 210 emittenti (erano 305 nel 2018 e 350 nel 2017).

Monitoraggio emittenti locali: diminuiscono le infrazioni da parte degli editori locali

Dal 2016, il Corecom Sicilia ha il compito di vigilare sulle trasmissioni radiotelevisive locali in merito a pubblicità, tutela dei minori e obblighi di programmazione. Nel monitoraggio 2019 state controllate 43 emittenti locali e 7mila ore di trasmissioni. Il controllo ha messo in evidenza 30 infrazioni, che sono state segnalate all’Agcom per eventuali sanzioni. Nel 2018 i procedimenti erano stati 33 e 40 nel 2017.

Tutela del pluralismo: 253 mila euro di rimborsi per le emittenti

Il Corecom Sicilia gestisce l'assegnazione dei Mag, i messaggi autogestiti gratuiti per le emittenti televisive disponibili a trasmettere spot dei soggetti politici richiedenti. Nel 2019 sono state ricevute 136 attestazioni per le consultazioni elettorali e sono stati emessi 474 mandati di pagamento per 253mila euro. Inoltre, per le elezioni 2019 sono state esaminate 7 segnalazioni di violazioni della par condicio.

Crisi editoria in Sicilia: tavolo tecnico sull’informazione per proporre linee guida

Nel 2019 il Corecom Sicilia ha promosso la costituzione di due tavoli tecnici sull'informazione locale, attivati in seguito ad un'indagine conoscitiva svolta dall'Agcom, che ha messo in evidenza notevoli criticità nel sistema dell’informazione locale.

L’iniziativa ha permesso di acquisire proposte di azione e possibili linee da seguire per una possibile legge locale di riforma sull’informazione che sono state presentate nel corso di un convegno il 3 dicembre scorso.

Programmi dell’accesso: 11 richieste ammesse nel 2019

La legge riconosce ad associazioni, enti locali, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose, sindacati il diritto di accedere a messaggi autogestiti a diffusione regionale trasmessi dalla Rai. Nel 2019 il Corecom Sicilia ha ammesso 11 richieste per l'accesso televisivo o radiofonico.

Controversie reti comunicazione condominiali: nuovi obiettivi

Nuovi obiettivi: dal primo gennaio 2020 è stata delegata ai Corecom un ulteriore funzione che riguarda la gestione delle controversie per l’istallazione di reti di comunicazione elettronica a livello condominiale.