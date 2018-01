Coordinamento Assoviaggi Sicilia, Ulisse nuova responsabile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anna Maria Ulisse, 56 anni, è il nuovo responsabile del Coordinamento Assoviaggi Sicilia. Titolare di “Ulisse Viaggi e Turismo srl” di Palermo, è stata nominata con l’intento di dare maggiore rappresentanza all’interno di Assoviaggi agli intermediatori turistici che si occupano di incoming e che portano sull’Isola turisti e risorse dal resto del Paese e dall’estero. “Nell’ambito degli operatori di viaggio – dice – ci sono varie figure ma la distinzione spesso non viene fatta e questo è un errore perché chi si occupa di incoming ha necessità di risposte diverse da parte delle istituzioni per potere organizzare il proprio lavoro e produrre economia per tutto il territorio”. Secondo Ulisse, di nazionalità italo-spagnola e con un passato all’Enit di Madrid, “da tempo c’è necessità in Sicilia di una riforma profonda della normativa sugli operatori dell’intermediazione turistica. Ciò che chiediamo al Governo regionale – aggiunge - è di avviare tempestivamente un tavolo di confronto al fine di ridisegnare, di concerto con le rappresentanze del settore, le regole del comparto che risalgono a un Reggio Decreto del 1937”.

Lo sguardo è rivolto anche ai consumatori: “Occorre – dice Salvatore Basile coordinatore regionale Area Turismo - rafforzare le misure a contrasto dell’illegalità e restituire alla nostra Regione una normativa chiara e trasparente e che offra adeguate garanzie a tutela del viaggiatore coerentemente con le direttive comunitarie”. “Legalità, competitività e tutela del consumatore questi sono i principali obiettivi – dice Michele Sorbera, direttore di Confesercenti Sicilia - che Assoviaggi in linea con il sistema valoriale Confederale, pone al centro della propria azione sindacale. “Riconfermiamo l’impegno di Confesercenti – prosegue Vittorio Messina, presidente nazionale Assoturismo - nel fornire risposte concrete a tutela dei bisogni di un comparto che oggi più di ieri necessita di coesione, e rivolgiamo loro tutta la nostra assistenza convinti che solo condividendo sforzi e impegno saremo in grado di misurarci con successo in un mercato sempre più competitivo e complesso”.

Eletti anche i componenti del coordinamento Assoviaggi: Elsa Doriana Briguglio (Ct), Domenico Berardi (Ct) Nicola Salerno (Me) Marcel Gribling (Ct), Ivana Miccichè (Rg), Gabriella Costa (Pa), Franca Gulotta (Gela), Calogero Macaluso (Pa), Mario Papa (Rg) e Daniela Giardina (Pa).